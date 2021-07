Puglia, i biodistretti per rilanciare l'occupazione e i prodotti di qualità

La risposta del territorio fa ben sperare. «Stanno rispondendo in maniera positiva alcuni grandi imprenditori ma anche i singoli agricoltori o comunque persone che possiedono delle proprietà terriere attorno a Cerignola», spiega Maciariello. «Naturalmente ci sono alcuni soggetti che stanno già all’interno di altre reti. Ma questo periodo di crisi sta inducendo molti a riconsiderare il ritorno alla terra o comunque vedere da una prospettiva diversa la possibilità di un lavoro in campagna, all’aria aperta seppure con modalità differenti rispetto al passato. C’è chi già lavora in questo settore e chi vuole iniziare da zero, magari affiancandosi a chi conosce la materia, perché nessuno può improvvisarsi. C’è poi chi, sino ad oggi, non era interessato al versante biologico ma che si sta informando e ora sembra aperto a questa possibilità. Il quadro, come si può vedere, è piuttosto dinamico e variegato. Tanto per restare in tema, diciamo che abbiamo piantato una serie di semi, molti dei quali daranno frutto a breve».