Ripartire dalla natura e dalla scienza

«L’unicità dei contenuti ispirati alla teoria dei quattro elementi presente in tutte le culture del mondo rendono il Sila science park un luogo unico e fortemente iconico in termini antropologici e filosofici» - continua Luca - «e il museo F.A.T.A nasce per avvicinare i giovani alle materie scientifiche secondo i canoni dell edutainment».

Il target principale infatti, punta a portare a queste latitudini sud, tra montagne e mare, un turismo internazionale, per le scuole e per le famiglie. Una Calabria da scoprire e in cui sperimetare la cura per l' ambiente.

Tutto qui è stato creato nel segno della sostenibilità e dell' innovazione. La bioarchitettura delle strutture e gli strumenti tecnologici all' avanguardia con cui studiare la natura e capirla, prima di camminarci dentro.