L'accessibilità? Dopo il Covid (finalmente) per il turismo è diventata un'opportunità

Vent’anni fa, quando a Aism ha aperto la Casa Vacanze I Girasoli a Lucignano, dicevi turismo accessibile e la gente pensava solo alle barriere architettoniche in hotel: come una struttura accessibile dentro un territorio inaccessibile servisse a qualcosa. «Ma anche solo 6 o 7 anni fa il discorso sull’accessibilità, in ambito turistico, veniva percepito prevalentemente come un costo o un fastidio, non si vedevano le potenzialità dell’accessibilità. Oggi è molto diverso e ancora di più lo è dopo il Covid dal momento che c’è un’attenzione molto maggiore ai dettagli della vacanza e gli operatori turistici sono molto più disposti culturalmente ad accogliere le tante esigenze specifiche dei viaggiatori. In sostanza la caratteristica propria del turismo accessibile, cioè un’attenzione quasi maniacale alle esigenze del cliente, stanno entrando nella prospettiva di tanti». A parlare così, in questo inizio di estate, è Marco Pizzio, responsabile del turismo accessibile di AISM.

Si parla tanto di un modo diverso di viaggiare e di essere turisti, dopo il Covid: un turismo più lento, che va in cerca di incontri e relazioni con le comunità del territorio. Questi trend come si riverberano sul turismo accessibile?

Il dopo pandemia è un’opportunità enorme per far sì che l’accessibilità sia sempre meno una nicchia e sempre più qualcosa che riguarda tutto il turismo. L’accessibilità è un’opportunità per tutte le destinazioni e le strutture che stanno cercando di capire come migliorare la loro offerta turistica e vedo un grande interesse su questo. Gli operatori in questi mesi di pandemia si sono abituati a confrontarsi con le esigenze specifiche dei turisti e questo ha cambiato la loro prospettiva. Banalmente organizzando le vacanze della mia famiglia, con i bambini, ho visto tanti villaggi che si promuovono come wheelchair friendly così come pubblicizzano il loro essere pet friendly, che danno le informazioni sull’accessibilità della struttura insieme a quelle sul wifi… non è più un’informazione che devi telefonare per avere, è uno degli elementi caratterizzanti l’offerta della struttura. Questo fino a 5 anni fa era una cosa rarissima: adesso non è comune, ma capita… È una svolta psicologica. Una camera accessibile non sarà più una camera dedicata e chiusa per 320 giorni l’anno, ma qualcosa che risponderà alle esigenze di tante persone. Nella testa degli operatori l’accessibilità diventerà pian piano la condizione di normalità.