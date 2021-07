Post pandemia, il bisogno di spazio al centro dei progetti del Liceo Vallone

Lo spazio cosmico. Sono previsti due moduli che hanno quale oggetto di attenzione la volta celeste. Il laboratorio di astronomia non poteva che svolgersi nelle ore serali e notturne, e questo è di per sé un fattore nuovo per i ragazzi. «Ci consente di riflettere sul desiderio innato dell’Uomo di stabilire una relazione con l’universo, sentendosi parte di esso», sottolinea la dirigente. «Inoltre, ci permette di acquisire o potenziare le conoscenze disciplinari relative alla geografia astronomica. I ragazzi sono partiti dall’osservazione diretta del cielo, con l’utilizzo del puntatore laser, e dall’utilizzo di uno specifico software di astronomia (Stellarium/Perseus). Stanno utilizzando lenti e specchi per comprendere meglio il funzionamento dei diversi tipi di telescopi per passare ad esaminare costellazioni, pianeti, stelle doppie, ammassi aperti e globulari. L’intero percorso sarà completato dai riferimenti alla mitologia legata alle principali costellazioni: Orione, Corona Boreale, Lira, Cigno. Infine, abbiamo coinvolto l’Amministrazione comunale, che ci ha garantito lo spegnimento dell’illuminazione urbana e iniziative per la condivisione dell’esperienza con tutta la cittadinanza di Galatina».