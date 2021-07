Innovazione e coesione sociale: sfide per il Terzo settore e la PA

Nella survey realizzata per l’occasione da EY, e illustrata da Enrico Coletta e Sophia Ricci di EY, sono stati monitorati i punti di vista degli Ets rispetto alla costruzione di policy condivise. Sono così emersi chiaramente alcuni punti di forza. L’86% degli Ets che hanno partecipato alla survey dichiara di aver già realizzato attività progettuali con la Pubblica Amministrazione. Lo strumento più utilizzato, a oggi, è quello della coprogettazione. Ma molte sono ancora le criticità e gli ostacoli: difficoltà amministrative (40,28%), di coordinamento (23,08%) e di coinvolgimento dei destinatari (13,46%). Segno che molta strada deve essere ancora fatta, competenze devono essere affinate e abilità strategiche elaborate.

Il decreto legislativo n. 117 del 2017 ha rappresentato infatti un momento di nel nostro Paese. Ora si tratta di sfruttarne le potenzialità in termini di sfide si delineeranno sul breve e sul lungo periodo anche grazie – come ha raccontato nel suo intervento Giorgio Centurelli Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e componente del gruppo di lavoro PNRR– al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La missione 5 del PNRR apre infatti nuovi scenari, risorse e opportunità per il Terzo settore – dalla riconversione delle RSA, alla rigenerazione urbana, dall’housing sociale all’implementazione dei servizi per le marginalità, ad es. - proprio partendo da questi due concetti cari al non profit: coesione sociale e inclusione.

Da questo punto di vista la sfida per il Terzo settore è doppia: maturare competenze e stabilire sinergie. Come osserva Enrico Coletta, Senior Manager di EY: “Dalla survey dedicata al Terzo Settore e nei panel dell’evento è emerso come il percorso di condivisione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore debba essere rafforzato con competenze specifiche, sia a livello di strumenti da utilizzare sia di fattori abilitanti rispetto all’azione congiunta, quali l’innovazione e la tecnologia. Perché sia efficace, tale percorso non può che essere simmetrico e tenere in considerazione, oltre ai fabbisogni specifici del settore pubblico o del privato sociale, anche il fabbisogno comune di queste due realtà. Uno dei rischi che possono configurarsi nell’utilizzo degli strumenti di co-programmazione e di co-progettazione è, infatti, la generazione di un gap di competenze tra i diversi soggetti, estremizzando la differenza, ad oggi già rilevata, tra i soggetti più virtuosi e quelli che faticano a porre in essere azioni strutturate. Per questo l’utilizzo del PNRR e dei fondi europei, in particolar modo del FSE+, per l’acquisizione di competenze specifiche, risulta determinante per indirizzare il percorso di collaborazione tra Enti Pubblici ed ETS verso una reale coesione”.