Ecco “S’Arte”, un progetto di sartoria sociale nella periferia di Ponticelli

Com’è nato il progetto S’Arte?

Da cinque anni partecipiamo al bando dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese con il progetto “Attaccar Bottone: mani, testa, cuore” per proporre ad un gruppo costituito per lo più da donne un percorso di laboratorio di eco-sartoria e artigianalità, utilizzando soprattutto materiali di scarto, orientato alla scoperta e rafforzamento di attitudini che potessero favorire ed incoraggiare anche attività produttive, in un quartiere, (Ponticelli nella VI Municipalità di Napoli) segnato da grande disorientamento occupazionale in special modo per le donne. Attaccar bottone è quindi sia una metafora del cominciare a chiacchierare e, forse conoscersi e aiutarsi, sia un gesto concreto e sapiente di riunire frammenti, delle cose e di sé, come un filo ed un bottone che apre, congiunge, abbellisce. S’Arte è il punto in cui pensiamo di dover osare un’evoluzione in senso ideativo e produttivo, in cui abbiamo voluto dare un respiro professionale a quanto abbiamo seminato nel progetto Attaccar Bottone, che continuerà, perché è ormai un appuntamento irrinunciabile di relazioni ed uno spazio di formazione e ricerca continua.

Quante sono le persone coinvolte?

Il gruppo di partecipanti è di circa venti persone ma, se si vuole essere accoglienti ed inclusivi, bisogna accettarne contrazioni ed espansioni. Diciamo che in questi anni si è formato un nucleo più stabile, che è quello che sta dando energia ed impegno a S’Arte, che continuamente accoglie nuove persone. Anche quelle che, per vari motivi, non riescono più a frequentare assiduamente, seguono il progetto sui social e restano nel numeroso gruppo whatsapp con il desiderio di tornare, prima o poi.