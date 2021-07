La Sardegna non dimentica, oltre 150 artisti in scena per Bitti

«“Paesaggi interrotti”, un progetto partito nel 2008, organizza dispositivi ed esperienze con le persone per l’attraversamento dei luoghi», sottolinea Ornella D’Agostino della compagnia Carovana SMI, che proprio nei giorni scorsi ha portato nel paese barbaricino una serie di attività di arte partecipata, a stretto contatto con gli abitanti e soprattutto con i bambini delle scuole elementari. «Un attraversamento sensibile, consapevole e creativo che coinvolge artisti di provenienze e culture diverse e persone che vivono nei luoghi stabilmente o in transito. In queste settimane siamo giunti a Bitti per visitare luoghi e incontrare una comunità che sta elaborando un momento tragico come quello dell’alluvione. Non abbiamo la presunzione di indicare direzioni, abbiamo deciso di arrivare a Bitti in punta di piedi. Il primo passo è stato quello di aprirci a tutti: organizzazioni, esperienze e generazioni. Non a caso ci stiamo rapportando molto con i bambini. Col progetto stiamo riscrivendo esperienze e momenti rispetto a quello che i bittesi stanno elaborando per riflettere su un passato che si deve trasformare in un futuro possibile. È nostro obiettivo portare speranza e poetica anche dove la tragedia è ancora presente».