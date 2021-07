Oltre 800 eventi alla quarta edizione della Giornata delle pro loco d’Italia

Al centro dello streaming nel pomeriggio, invece, i collegamenti video, un'ampia rassegna degli eventi e le testimonianze dei dirigenti Unpli e dei presidenti delle Pro Loco.

«La vicinanza dai numerosi rappresentanti del mondo delle istituzioni e del Terzo settore testimonia che si è ben compreso lo sforzo e l’azione quotidianamente compiuta dalle oltre 6200 Pro Loco che quotidianamente si spendono per esaltare l’Italia delle tradizioni, della cultura, del volontariato. Ci auguriamo di poter tornare al numero delle manifestazioni organizzate prima dell’emergenza pandemica, come le 110mila del 2018, così da a far girare a pieno regime il volano per i territori rappresentato dalle nostre associazioni», prosegue La Spina.

«Nella fase più dura della pandemia le Pro Loco hanno svolto, allo stesso tempo, un insostituibile ruolo di coesione sociale: il 73% ha collaborato con le amministrazioni comunali, il 38% ha operato a fianco delle altre associazioni presenti nei territori, il 37% ha operato ha collaborato con la Protezione Civile. Non mi stancherò mai, pertanto, di ringraziare i nostri 600mila volontari che nel corso dei periodi più difficili sono stati anche vicini alle proprie comunità» conclude La Spina.

«Abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, con un numero di eventi superiore al doppio dell’ultima edizione della "Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia", realizzata in un periodo ben diverso dalla situazione attuale. È il risultato frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto il dipartimento, la giunta nazionale, i comitati regionali e provinciali dell’Unpli, i presidenti di Pro Loco e la grande passione dei nostri volontari. È la Giornata che segna la ripartenza, la ripresa delle attività dell' Italia vera e autentica» sottolinea Massimiliano Falerni, responsabile del Dipartimento-Unpli “Giornata nazionale delle Pro Loco”.

In apertura foto da Unpli - evento a Saviano (NA)