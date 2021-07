Silver life, la seconda vita dei borghi biellesi

Per una nuova narrazione dei borghi

La pandemia ha dato una spinta alle scelte abitative delle persone ma non dobbiamo lasciar fare tutto al virus. Questi processi e queste scelte, che sono individuali, possono diventare delle dinamiche collettive. La cooperazione può mettersi al servizio di questo nuovo stile di abitare e le amministrazioni locali possono sfruttare l’occasione per recuperare quei borghi meravigliosi ma talvolta abbandonati. È un’occasione che non possiamo perdere.

E tutto nasce cominciando a raccontare i borghi di Biella e il loro paesaggio in modo nuovo. Biella non è solo la sua storia industriale, gli anni fortunati del benessere economico e poi gli anni della crisi e della dismissione. C’è una natura che è rimasta nell’ombra e che oggi può essere riscoperta, un sistema di sentieri, di acque, di biodiversità che merita di essere visitato. E nuovamente abitato.

«Il progetto - spiega Fiore de Lettera (Politecnico/PlanetB) - è certamente legato al benessere e alla salute, alla vita attiva e alle possibilità di praticare attività fisica, alla diagnostica precoce, all’educazione alimentare… ma l’Italia non sarà mai una piccola California. Sta emergendo una domanda sempre più forte di proiezione comunitaria e di presa in carico del mondo. Perché sempre più comprendiamo, a tutte le età, che il nostro benessere è legato non soltanto alle aspettative di salute ma anche alla nostra realizzazione umana. Anche il paesaggio richiede attenzione e cura nuove. La riscoperta di questo paesaggio vivente spinge a riflettere in modo creativo sulla figura del turista urbano in cerca di natura e a cui rivolgere un’offerta esperienziale nuova: non si tratta (solo) di un turista occasionale ma di un vero e proprio abitante temporaneo che può decidere - se trova un habitat stimolante - di trascorrere lontano dalla città o dal suo primo luogo di vita. Un luogo a cui dedicare tempo e capacità».

Restituire e prendersi cura. La nostra seconda vita

È un modo per restituire in forme creative alla comunità quello che si è ricevuto nella prima parte della vita. Give Back, dicono gli americani. Dai indietro. E se hai ricevuto molto - dalla scuola, dall’università, dalla tua azienda - restituisci molto. Potremmo tradurre il concetto anche con gratitudine, se la parola fosse meno poetica e più pragmatica e ci aiutasse a dire: sono grato per quanto ho ricevuto e dunque mi adopero per restituire alla mia comunità un po' della mia fortuna.

La restituzione presuppone l’impegno verso l’anonimo, lo sconosciuto, la comunità in senso lato. Può avvenire nella forma del mecenatismo, della donazione, della dedizione gratuita a qualche attività sociale o culturale, dell’impegno per le nuove generazioni. Non viene demandata alla stagione della pensione, quando l’impegno volontario è più diffuso e comprensibile, ma è parte del proprio impegno di persone attive e nel pieno delle forze.

Una chiamata alle armi per noi generazione di mezzo a cui potremo rispondere con un progetto di vita che tenga insieme il proprio stare bene con la cura del mondo.

Giovedì 15 luglio si terrà la presentazione del progetto, sarà l’occasione per ascoltare tante storie di giovani imprenditori e imprenditrici, che, dopo aver lasciato questo territorio, hanno deciso di tornare a vivere e investire nel biellese.