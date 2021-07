Close the Gap: continua la campagna Coop per l'inclusione di genere

Il secondo intervento si svilupperà in Puglia presso l’azienda Giuliano coinvolgendo la filiera a marchio Coop dell’uva dove si replicherà l’esperienza campana di formazione delle donne lavoratrici nelle filiere a marchio Coop. La Giuliano, che oggi vanta tre siti di produzione e stoccaggio tra Taranto e Bari, porta avanti la tradizione di famiglia dei fratelli Giuliano impegnati da decenni nel campo dell’ortofrutta in Puglia. Con quasi 1000 ettari di uva da tavola, ciliegie, albicocche e agrumi certificati secondo gli standard delle buone pratiche agricole "Global G.A.P" e "Nurture", la Giuliano è un presidio storico della filiera etica in terra di Puglia. Il terzo intervento sarà nella piana di Sibari, in Calabria, in una delle aziende agricole che ha segnato la storia del territorio in tema di sostenibilità, etica e imprenditoria femminile. Alla guida della Minisci ci sono due sorelle e il loro unico fratello maschio su sei figli, che hanno raccolto l’eredità di famiglia. Luogo di inclusione, parità, formazione e successo, prima azienda calabrese ad ottenere nel 1991 una certificazione bio, le donne sono sempre state il motore e il cuore pulsante di questa realtà. Anche qui la formazione sarà su più livelli, partendo dall’identità femminile, ripercorrendo anche i temi trattati nelle altre filiere ma ampliando anche con tematiche relative alla conoscenza informatica di cui potere fruire nella vita quotidiana, sostegni per l’affiancamento dei figli nello studio o anche riferimenti per l’integrazione dello studio all’attività lavorativa.

“Quando abbiamo lanciato a marzo la campagna Close the Gap sapevamo già che avevamo tutte le intenzioni di prendere molto sul serio questo nostro impegno – spiega Maura Latini amministratrice delegata di Coop Italia – Avevamo parlato di formazione convinti che l’inclusione di genere partisse dal fornire nuovi strumenti alle donne coinvolte a qualsiasi livello nelle nostre attività. Prima ci siamo guardati dentro e abbiamo attivato corsi di formazione per i nostri stessi dirigenti e impiegati. Ora ci impegniamo anche a formare le donne là dove sono più fragili, nei campi e nei magazzini dove il ruolo femminile deve spesso scontrarsi con pregiudizi, mancanza di possibilità o di riconoscimenti. Strumenti che potrebbero sembrare scontati come l’alfabetizzazione, migliori conoscenze informatiche o il sostegno nella cura dei figli sono leve che in alcuni contesti fanno la differenza. E Coop vuole fornire a queste donne tutte gli strumenti per fare la differenza”.