L’inclusione degli stranieri migliora organizzazione e competitività in azienda

«Mentre le multinazionali addirittura richiedono la “diversity” per certi tipi di impieghi e per certi profili - continua Zanfrini - per le nostre aziende questo approccio opera su profili meno specializzati, acquistando per questo ancora più importanza». Si delinea quindi una sorta di “diversity all’italiana” in cui le pratiche di inclusione socio-lavorativa di chi è straniero hanno spesso un forte ancoraggio al territorio di appartenenza dell’azienda, o meglio hanno ricadute su questo.

Le ricadute positive dell’inclusione della diversità

Dai casi analizzati dallo studio di Ismu emerge che le buone pratiche messe in campo nell’integrazione dei lavoratori stranieri, si riflettono positivamente anche su tutti gli altri lavoratori: «Lavorare attivamente sull’inclusione di persone straniere in azienda, spesso anche vulnerabili, come sono spesso i migranti, con percorsi di vita e di lavoro “interrotti” - spiega ancora Laura Zanfrini di Ismu - può aiutare le aziende a mettere in campo strategie che fanno leva sulla generalità degli altri lavoratori: pensiamo ad esempio a come facilitare i rientri da periodi di maternità o di malattia».

Gli stranieri residenti in Italia sono quasi 6 milioni, di cui cinque di regolari, ai quali si aggiungono 370mila regolari peri permesso di soggiorno, ma non iscritti all’anagrafe, e 520mila irregolari. A queste cifre va poi aggiunto il numero di stranieri che, avendo acquisito la cittadinanza italiana, è scomparso dalle statistiche: un numero che si aggira, secondo le stime di Ismu, complessivamente a oltre un milione e 600mila “italiani acquisiti”. Sommando tutte queste componenti, si arriva alla cifra di circa otto milioni di persone con un background migratorio.

Le aziende hanno un ruolo nell’integrazione

«Se consideriamo l’andamento demografico del nostro Paese - spiega ancora Laura Zanfrini - appare evidente che nei prossimi anni la presenza di lavoratori che hanno un background straniero, immigrati di prima e seconda generazione, sarà sempre più significativa». Ecco allora che la gestione della diversity, del retroterra migratorio del lavoratore, non sarà più un tema per addetti ai lavori ma riguarderà la competitività del Paese e del sistema produttivo nel suo complesso.

Le aziende, secondo i curatori del progetto «DimiCome», possono avere - e in alcuni casi stanno avendo - un ruolo di primo piano nel valorizzare le competenze e nel formare i migranti, anche nel farli uscire da quelle condizioni condizioni di lavoro e retributive e per il basso livello di prestigio sociale, per cui gli immigrati generalmente non entrano in competizione con i lavoratori nazionali.

La “diversity” è un’opportunità per le aziende? Un caso concreto

Un caso emblematico in questa direzione è quello della Scame Parre Spa - che ha 300 dipendenti in Italia -, dove l’accoglienza si fonda sull’idea che un’azienda del territorio debba preoccuparsi di questo territorio.

«La Scame è un’azienda che produce componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione, a Parre, in provincia di Bergamo», spiega Sonia Piccinali, assistente alle risorse umane e referente per la formazione. Qui, in Val Seriana, vicino a Clusone, il mondo arriva attraverso due volti, quelli di due rifugiati, uno proveniente dalla Guinea-Bissau l’altro dalla Nigeria. Hanno competenze pregresse diverse - che per la legge non possono essere formalmente riconosciute, e hanno storie differenti, ma un elemento comune: la capacità di inserirsi e di essere coinvolti .

«Perché quando i luoghi comuni diventano facce e persone tutto è diverso», dice Sonia Piccinali. Lo straniero smette di essere tale e diventa un compagno di lavoro. «Ora vogliamo occuparci anche delle donne immigrate, dare loro un’opportunità. E poi delle seconde generazioni, perché si sentano parte del tessuto sociale anche grazie al loro essere membri attivi del testo economico».

Storie di immigrazione e di inclusione attraverso il lavoro

Il progetto «DimiCome» ha monitorato anche altre esperienze, diverse da quelle prettamente aziendali. Un caso è quello della catena di hotel, NH Hotel Group.