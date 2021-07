L’ascolto del bisogno è il primo mattone del NeMO Ancona

«Le nostre sono malattie progressive che hanno necessità di competenze e passione per essere affrontate», aggiunge Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici Nemo. «L’alleanza tra istituzioni e associazioni è la risposta più efficace perché nasce da valori condivisi e dalla corresponsabilità di porre sempre la persona al centro. Questo primo mattone, infatti, porta con sé anche il messaggio di una comunità coraggiosa, quella marchigiana, che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto».

Attenzione agli ambienti di cura, efficienza funzionale e gestionale, integrazione dei servizi di presa in carico: queste sono la cifra di NeMO Ancona. Con i suoi 880 mq, 12 posti letto per il ricovero ordinario, due per i servizi di day hospital e ambulatoriali, il Centro accoglierà più di 700 pazienti ogni anno. Essere in ascolto del territorio e della comunità, dunque, come metodo che traduce il bisogno in risposte condivise, proprio come è successo durante l’emergenza sanitaria: «L’ascolto deve tradursi in strumenti e indirizzi progettuali», sottolinea Michele Caporossi, direttore generale dell’Ospedale Regionale Torrette di Ancona. «Una visione che fonda le sue radici sulla volontà di garantire a tutti la possibilità di cura. La stessa vocazione che ha reso prioritario il recupero dello stato di salute sociale, destinando temporaneamente gli spazi assegnati al Centro NeMO in quelli necessari al programma vaccinale. Ed è per questo che oggi, con rinnovata convinzione, poniamo il primo mattone di un luogo di cura che continuerà a rispondere alla fragilità».

A ciò si unisce la vocazione scientifica del progetto, che vede nella continuità dell’alleanza tra ricerca e cura la possibilità di dare risposte concrete al bisogno di vita e futuro per i pazienti: «Il centro offre una stretta integrazione fra cura, assistenza e ricerca» sottolinea Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecniche delle Marche, «orientato ad un concetto più ampio di salute, attento al malato come persona nel suo complesso, nella sua unicità e nella sua specificità. Le nostre studentesse e studenti, futuri medici e professionisti sanitari, acquisiscono, durante il loro percorso formativo, capacità e sensibilità che vanno oltre il corretto riconoscimento e cura delle malattie, preparati ai nuovi bisogni di salute che una società rinnovata propone. Con lo sviluppo di nuove ricerche e studi scientifici, inoltre, possiamo offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche sempre più innovative».

L’obiettivo del Centro è quello di promuovere un’assistenza sanitaria nel pieno rispetto della persona: «Per questo gli spazi sono progettati anche per accogliere e tutelare le relazioni, custodire gli affetti e creare le migliori condizioni sia per i pazienti, come anche per tutti gli operatori sanitari e i professionisti che vi lavoreranno», conclude Roberto Frullini, presidente di Fondazione Paladini.

A porre il primo mattone anche Mauro Uliassi, visibilmente emozionato nell'ascoltare le testimonianze dei pazienti e dei rappresentanti territoriali delle associazioni. Marchigiano doc, lo chef pluristellato è da sempre al fianco della comunità neuromuscolare, la cui deglutizione di cibo e liquidi è spesso critica. Modificando con le sue ricette “tre stelle” le consistenze dei piatti della tradizione, Uliassi crede che, nonostante le difficoltà, sia possibile continuare a vivere l’esperienza del gusto e del piacere dello stare a tavola. La posa del primo mattone è stata accolta dall’abbraccio di un’intera comunità perché NeMO Ancona nasce con l’obiettivo di cambiare il concetto stesso di cura.

Nelle immagini la conferenza stampa per la posa del primo mattone del Centro clinico NeMO di Ancona - foto da ufficio stampa