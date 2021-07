Indennità di accompagnamento agganciata al reddito? Non c'è nessuna ipotesi in merito

Le biografie in primo piano, con tutta la potenza della vita vissuta. È partito dalle testimonianze il Congresso 2021 di Fish-Federazione Italiana Superamento Handicap svoltosi online il 16 e 17 luglio: una due giorni in cui sono intervenuti i rappresentanti del Governo, il Ministro alle Disabilità Erika Stefani, il Ministro al Lavoro Andrea Orlando e il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, e i vertici di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, da Giuseppe Conte e Matteo Salvini, da Ettore Rosato a Antonio Tajani. «Abbiamo rappresentato le istanze che vengono quotidianamente dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, sull’isolamento, la segregazione, le discriminazioni che avvengono nel mondo del lavoro, della scuola e quelle nei confronti delle donne», dice Vincenzo Falabella. «C’è stata una attenzione autentica da parte dalla politica, non solo finalizzata all’evento stesso. Basti pensare che molte delle domande poste ai politici erano mirate e scomode, non volevamo avere una “passerella” ma un dibattito vero attorno ai temi centrali del rilancio delle politiche per le persone con disabilità. Il Congresso ha aperto ulteriormente quei tavoli di confronto necessari per programmare politiche di intervento e migliorare la condizione di vita delle persone con disabilità», dice con soddisfazione Falabella.

Che ci sia stato ascolto vero, lo dimostra – prosegue il presidente Falabella – il fatto che «appena chiuso il Congresso, con tutti i segretari di partito ci sono già state ulteriori interlocuzioni telefoniche. L’obiettivo sarà quello di avere in ogni programma elettorale per le prossime elezioni politiche un’attenzione per la disabilità diversa rispetto a quella che finora c’è stata».

Concretamente, le risposte più importanti “portate a casa” sono le seguenti.

Il ministro Andrea Orlando sabato mattina «ha rassicurato sul fatto che non c’è alcuna intenzione di rivedere l’indennità di accompagnamento agganciandola al reddito. Ho personalmente evidenziato al Ministro un passaggio della relazione di Tridico che ha sollevato molte preoccupazioni nel nostro movimento. Ci sarà invece un intervento sulla sburocratizzazione dell’accertamento e abbiamo sollecitato una riforma complessiva che passi dall’accertamento alla valutazione», come indicato dalla Linea 1 del Piano d’Azione sulla Disabilità. Rispetto al Tavolo per la riforma della Non Autosufficienza, «a breve verrà ampliato con un rappresentante del movimento delle persone con disabilità, stiamo sentendoci con l’altra Federazione per cercare di convergere su un unico nome».