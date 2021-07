Per questo la Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti a inizio maggio ha ribadito che ogni minore non accompagnato presente in Italia deve avere un tutore volontario: garantirglielo non è un auspicio o un semplice valore aggiunto del nostro sistema di accoglienza, bensì un dovere. «Avere un tutore volontario è un diritto che tutti i Mna devono ottenere. Ci sono zone d’Italia in cui il numero di tutori è adeguato al numero di minori e altre in cui non lo è affatto, perciò è necessario proseguire con una campagna di sensibilizzazione», ha detto. I numeri ufficiali sono fermi al 30 giugno 2019: 2.960 iscritti negli albi dei tribunali, grossomodo uno ogni due Mna presenti al momento in Italia.

Come far funzionare gli affidi

L’altra area su cui lavorare è l’accoglienza in famiglia, con un affido. Il progetto Terreferme, nato nel 2018 da un’intesa tra Cnca e Unicef, è ora diventato una delle azioni del programma Child Guarantee, con l’obiettivo di realizzare 35 affidi di Mna entro il marzo 2022. Gli affidi già avviati sono 26, di cui 12 hanno riguardato Mna che dalla Sicilia hanno trovato una famiglia in Lombardia e Veneto (la necessità di riequilibrare la presenza dei minori sul territorio nazionale era uno dei punti di partenza del progetto). Altri cinque progetti di affido potrebbero concretizzarsi al termine della scuola, con un primo affido a tempo pieno di una ragazza in una famiglia siciliana.

Terreferme infatti in questi anni si è “allargato”, con la formazione di famiglie affidatarie in Sicilia, con l’apertura agli affidi diurni e anche a minori stranieri che hanno una famiglia, ma fragile. «Ha funzionato la squadra, la tenuta nel tempo, la tenuta delle famiglie. Avere operatori che garantiscono una reperibilità h24, 365 giorni l’anno, rassicura molto le famiglie. Anche i Comuni sono più disponibili a farsi coinvolgere», commenta Liviana Marelli, responsabile Minori e Famiglie del Cnca. I nodi sono la gestione della burocrazia legata ai documenti, ai permessi, alla regolarizzazione — «le famiglie da sole non ce la fanno», dice — e lo snodo della maggiore età: «Ai 18 anni hanno tutti avuto il prosieguo amministrativo e sono ancora in famiglia, tranne uno che è tornato in Sicilia ma si definisce “il figlio lontano” della famiglia affidataria. Il rischio però è che questi ragazzi preci- pitino in una posizione di irregolarità che interrompa i percorsi importanti che hanno avviato». Per questo Cnca ha dato il via a un nuovo progetto, sempre con un bando Fami: si chiama Ohana, un nome che viene dalla cultura hawaiana e significa che “in famiglia nessuno è solo”: lo hanno scelto le famiglie, ispirandosi al cartone “Lilo e Stitch”.

Il progetto è ai nastri di partenza e sarà operativo per tutto il 2022. «Abbiamo costruito una rete con altri soggetti impegnati nell’accoglienza familiare, Refugees Welcome, Opera Don Calabria, Intersos e Crinali. Non vogliamo “duplicare” Terreferme ma essere complementa- ri ad esso: per questo lavoreremo soprattutto in Piemonte, Lazio, Puglia e Friuli Venezia Giulia», spiega Marelli. «L’idea è quella di rendere strutturale la possibilità dell’affido dei Mna, in applicazione della legge 47: vorremmo che non fosse più qualcosa di sporadico, ma un diritto di questi ragazzi. Per arrivare a questo obiettivo è necessario farsi parte attiva nell’individuare possibili risorse economiche per costruire percorsi non solo formativi ma anche di accompagnamento e sostegno per le famiglie e gli operatori della rete», conclude.