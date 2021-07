Insediato il nuovo Comitato Tecnico Scientifico ed Etico

Si è insediato nei giorni scorsi il Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Lega del Filo d’Oro, che dopo il passaggio dell’Ente da Associazione a Fondazione è diventato organo consultivo permanente dell’Ente.

Il Comitato Tecnico e Scientifico ed Etico della Lega del Filo d’Oro promuove la ricerca applicata per la abilitazione, riabilitazione e inclusione al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale. L’obiettivo finale è quello di permettere loro di interagire con l’ambiente e acquisire un proprio livello di autonomia, per realizzare il massimo dell’indipendenza e di autodeterminazione. Inoltre, supporta i programmi di ricerca proposti dal Centro di Ricerca interno alla Fondazione, particolarmente impegnato nello studio e nell’applicazione delle tecnologie assistive.

La pandemia ha fatto fare un balzo in avanti all’utilizzo della tecnologia da parte di tutti, sia in ambito lavorativo e didattico, che di svago e di mantenimento delle relazioni. Per le persone con disabilità severe, la tecnologia è molto più di questo: rende le cose possibili, favorisce l'inclusione, riduce le disuguaglianze, promuove l'autodeterminazione e l'autonomia, permette di interagire con il mondo e di contribuire al miglioramento del progetto di vita individuale. Per questo il Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Lega del Filo d’Oro contribuisce allo studio e alla realizzazione di tecnologie assistive, sempre più utilizzate in diversi ambiti educativi, riabilitativi, assistenziali, e porta avanti programmi di ricerca che rispondono ai bisogni e alla crescita della persona, si adattano e integrano la programmazione educativa individualizzata.

Il Comitato Tecnico e Scientifico ed Etico della Lega del Filo ha durata di tre anni e comprende da nove a quindici membri permanenti in rappresentanza di personale dipendente ed esperti di rilievo nazionale su discipline inerenti alle attività della Lega del Filo d’Oro. Il nuovo Comitato Tecnico e Scientifico ed Etico della Lega del Filo d’Oro è così composto: Carlo Ricci Università Pontificia Salesiana di Roma e Presidente del Comitato, Patrizia Ceccarani Direttore Tecnico Scientifico della Lega del Filo d’Oro e Segretario del Comitato, Orazio Gabrielli già Università Politecnica delle Marche, Luigi Giacco già Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico, Giulio Lancioni Università degli Studi di Bari e Direttore del Centro di Ricerca della Lega del Filo d’Oro, Orazio Miglino Università degli Studi di Napoli Federico II, Walter Ricciardi Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Mario Signorino già Direttore UOC Neurologia ASL Fermo, Alessandro Solipaca Primo Ricercatore ISTAT Roma, Domenica Taruscio Direttore Centro Malattie Rare dell’Istituto Superiore Sanità, Flavio Vetrano già Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Cecilia Maria Vigo Direttore Sanitario dell’Unità Speciale per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali della Lega del Filo d’Oro di Osimo. Ad essi si aggiungono fino a un massimo di cinque membri aggiunti di chiara fama internazionale: attualmente Mark O’ Reilly University of Texas at Austin (USA), Jeff Sigafoos Victoria University of Wellington (New Zealand), Nirbhay Singh Augusta University of Georgia (USA).

«Sono onorato di essere stato confermato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Lega del Filo d’Oro, di cui fanno parte studiosi afferenti ai diversi rami del sapere scientifico in una dimensione autenticamente interdisciplinare. Uniti per dare risposte più efficaci ed esaustive all’evoluzione dei bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali», ha dichiarato Carlo Ricci dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e Presidente del Comitato. «Sebbene tutta la Fondazione sia coinvolta nell’identificazione di nuove opportunità di miglioramento e innovazione e nella riformulazione dei progetti di autonomia e indipendenza sulla base delle caratteristiche dell’utenza e dell’evoluzione dei bisogni, il Comitato svolge un ruolo consultivo e di indirizzo, approvando ogni singolo progetto di ricerca ed esprimendo un parere circa la rilevanza delle attività sotto il profilo etico».

«La Lega del Filo d’Oro è pioniera in questo approccio e da oltre vent’anni registra nel settore progressi enormi», racconta Patrizia Ceccarani Direttore Tecnico Scientifico e Segretario del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico. «Nel 2020 l’Ente ha attivato 4 progetti di ricerca che hanno coinvolto circa 60 utenti, 10 pubblicazioni su riviste scientifiche e attualmente il Centro di Ricerca interno della Lega del Filo d’Oro vanta un’alta produzione scientifica nell’ambito della tecnologia assistiva e disabilità multiple e l’introduzione in modo sistematico e continuo di innovazioni nelle tecniche di intervento con un supporto sempre maggiore delle tecnologie assistive».