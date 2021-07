Azzardo e politiche pubbliche: il nodo è la trasparenza dei dati

Il volume raccoglie i risultati di lunghi anni di lavoro di un gruppo di ricerca curato da Pekka Sulkunen dell’Università di Helsinki, autorità mondiale in tema di addiction. Viene delineato un doppio quadro: storico sulla diffusione dell’azzardo in Italia; di analisi delle politiche pubbliche e degli ostacoli che ancora si frappongono alla stringente regolamentazione di questa diseconomia nel nostro Paese.

Un lavoro serissimo che ruota attorno al concetto di salute pubblica, destinato a diventare un punto imprescindibile di analisi per tutti coloro che studiano e affrontano un problema dalle molteplici sfaccettature.

Molti i luoghi comune da sfatare, quando si lavora e si studia un fenomeno come l'azzardo. Uno su tutti: il pregiudizio che porta molti interpreti e divulgatori a credere che il fenomeno sia universale, ovvero esista da sempre e per sempre. Un pregiudizio dovuto, ovviamente, all'ampissima diffusione dell'azzardo in molte culture. Per questo, il primo capitolo del libro curato da Rolando, trattando della storia della regolamentazione e dello sviluppo dell'azzardo industriale e di massa, deve preliminarmente sgomberare il campo da molti luoghi comuni di natura meta-storica.

Solo dopo una pars destruens, è possibile ricostruire il percorso che ha portato alla nascita di una vera e propria industria dell'azzardo di massa, arrivata alla fine del Ventesimo secolo ad assumere dimensioni globali e spesso intrecciate come quelle del turismo, della comunicazione, degli sport e dell'intrattenimento in genere.

Quando parliamo di azzardo, in sostanza, siamo di fronte a un fenomeno altamente complesso. Un fenomeno di matrice industriale che si sposa sempre più con il "capitalismo della sorveglianza" studiato da ricercatrici come Shoshana Zuboff. Il giocatore è una cavia in questo sistema che implementa tecniche di controllo biometrico sempre più avanzate, ma al tempo stesso vive e prolifera su un'opacità strutturale. Opacità tanto sul fronte dell'industria, quanto su quello delle rilevazioni epidemiologiche.

Proprio qui risiede l'asimmetria fondamentale e fortemente critica del fenomeno: chi delibera lo fa spesso senza conoscere o partendo da una conoscenza fondata su dati parziali.

Un'asimmetria che è, al tempo stesso, la chiave per comprendere l'impasse di molte politiche di contenimento e controllo, specialmente nel nostro Paese. L'invito, al termine di questo ampio lavoro, è quello di puntare su un riallineamento. Un riallineamento tra l'opinione pubblica, che in Italia come altrove ha sempre più evidenza della gravit del fenomeno-azzardo, e politiche pubbliche che non possono continuare a voler "governare" una realtà rappresentta da dati, numeri e prospettive sbagliate.