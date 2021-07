Centenari e anziani, patrimonio di esperienza da non disperdere

Ci sarebbe tanto da dire su questi dati, in positivo. Sta di fatto che, se la popolazione invecchia, bisogna di conseguenza essere preparati ad offrire adeguati servizi socio-sanitari. E non sempre questo accade in maniera puntuale. Per compensare certe carenze del settore pubblico, da alcuni anni nell’Isola si mette particolarmente in luce l’associazione “Fiocco Bianco Argento” di Cagliari, uno dei punti di riferimento anche nell’ambito della Caritas diocesana. Proprio oggi l’Associazione ha ricevuto dalla Caritas, in comodato d’uso per quattro anni, un mezzo adibito al trasporto di persone con disabilità, nell’ambito del progetto “Libertà in movimento”. Ciò consentirà di accompagnare le persone più fragili alle visite mediche, negli enti pubblici per il disbrigo di pratiche e documenti vari, ai centri di aggregazione.