Fondi per i servizi sociali, Gaudino: «Solo il 18% al Sud. Così si penalizzano i cittadini fragili»

Questa scelta mette un freno alla battaglia per l’efficientamento dei servizi sociali e la riconversione degli ambiti sociali che stiamo portando avanti da mesi. Le mancanze degli ambiti sociali sono evidenti, ma penalizzare i cittadini in maniera così netta non può essere la risposta giusta».

Senza questo ripartimento di risorse dal governo centrale i Comuni non potranno assumere assistenti sociali. Spesso in territori dove sono già in un numero esiguo. «Lo studio di Marco Esposito», continua Gaudino, «mette in luce un effetto paradossale: la norma 178 era nata proprio per colmare il divario tra i servizi sociali del nord e quelli del sud del Paese. Con il meccanismo che è stato attivato invece, nei territori più deprivati non si prevede il potenziamento dei servizi sociali. Chi ha meno servizi di welfare continuerà a non averne. Questo significa produrre l’effetto contrario di quello che ci si immaginava». Questo perchè «Il comma 797 della legge di Bilancio», scrive Esposito nella sua analisi, «fissa come livello essenziale di prestazioni, Lep, un numero di assistenti sociali pari a 1 ogni 5000 abitanti. Però nello stesso comma si stabilisce anche che se gli assistenti sociali sono troppo pochi, meno di 1 ogni 6.500 abitanti, allora non c'è alcun incentivo a raggiunegre il Lep ma scattano anche i vincoli assunzionali. La discriminazione è evidente soprattutto nelle aree intene dove i livelli sono quasi inesistenti».

«Di base», aggiunge Gaudino, «si pensa di risolvere i problemi di welfare al Sud Italia con il reddito di cittadinanza, che è in linea di massima una misura giusta per contrastare la povertà estrema. Ma non è una risposta. Il Sud ha bisogno di un sistema di sviluppo e infrastrutture».