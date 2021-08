La masseria nel cuore del Gargano che dà lavoro a giovani italiani e africani

Lavoro per tanti giovani, italiani e stranieri. Questi ultimi provengono tutti dalla Guinea-Bissau. «Si tratta di un gruppo di africani arrivati con i barconi della speranza e ospitati per un breve periodo nel Centro di accoglienza straordinaria di Borgo Mezzanone, una frazione di Manfredonia (Foggia)», spiega Cappucci. «Alcuni di loro hanno trovato lavoro in altre masserie qui vicino: forze fresche, utilissime per dare manforte ai vecchi agricoltori. Sono stati assunti con regolari contratti. Non esiste il caporalato, in questo territorio, perché nessuno ci verrebbe per due soldi».