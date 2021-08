La conversione di Mimì

«Sembra un matrimonio e invece per noi è “l’evento del millennio”», dice Sara Luciano, la Coordinatrice del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Sassinoro, Piccolo Comune Welcome in provincia di Benevento. Sara è una dei due testimoni di nozze di Fanta e Mohammed, arrivati a Sassinoro nell'ottobre del 2019.

Lei era partita per sfuggire ad un matrimonio combinato per lei dalla sua famiglia e anche perché il suo sogno erano l’Europa ed una vita libera dal bisogno e dalle costrizioni. Durante il viaggio, conosce Mohammed che ha il suo stesso sogno. Si innamorano e proseguono la strada insieme, anche se in Africa “Europa” significa superare indenni gli orrori della Libia. Ma Fanta, Mohammed e il piccolo Crist, il loro bimbo nato durante il viaggio, riescono ad arrivare in Italia già titolari di protezione internazionale e questo li salva dai Decreti Salvini. Vengono destinati al SAI di Sassinoro e qui comincia la loro seconda vita, a partire dalla nascita di Mariama, la loro seconda figlia. Sono analfabeti e senza lavoro. Aiutati dalla pandemia che li costringe a casa, si mettono a studiare e nel giugno del 2020 conseguono il livello A2 di italiano.

Nei singhiozzi delle riaperture e chiusure delle zone rosse, Fanta partecipa al corso di cucina organizzato dal progetto Piccoli Comuni Welcome, mentre Mohammed tra tirocini, brevi periodi di lavoro e un corso sulla sicurezza sui cantieri, finalmente viene assunto a tempo indeterminato da un’azienda di edilizia, ma deve viaggiare perché i cantieri sono al Nord. La coppia ci riflette un po’ su e decide che Mohammed accetterà il lavoro ma che Sassinoro è il “luogo” in cui restare e far crescere Crist e Mariama, è la Comunità nella quale investire il loro sogno di futuro. Insomma, Sassinoro, “paese dell’acqua” e piccolo comune di un’area interna del mezzogiorno italiano, è “l’Europa” di Fanta e Mohammed.

«Oggi Gino Strada è con noi in questa piazza – dice Pasqualino Cusano, il Sindaco welcome di Sassinoro durante la celebrazione del matrimonio – lui ha testimoniato, con la sua lotta quotidiana, che chi ha bisogno di aiuto deve essere aiutato, al di là del colore della pelle, della religione, della provenienza».

Cusano è “il” Sindaco di Sassinoro: è al terzo mandato ma il paese intero vorrebbe che continuasse. Lui, che nel 2017 aveva fatto una scelta politica impopolare, quella di attivare il Progetto SPRAR (Sistema per la Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati), spaccando il paese a metà tra accoglienti e ostinati oppositori dell’arrivo “di questi stranieri”, oggi con la fascia tricolore ed emozionato raccoglie il “sì” non solo di Fanta e Mohammed, ma di tutta la sua Comunità, compreso Mimì che fa da testimone alla sposa e che però fino al 2019 era stato tra i più forti critici della politica di accoglienza in chiave welcome scelta dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione comunale.