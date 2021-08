Tour My Table, le case dei privati aperte ai turisti per pranzo o cena

«L’idea è nata durante un viaggio autunnale in Gallura, con i miei genitori», spiega Claudia. «Era bassa stagione, non riuscivamo a trovare un ristorante o un agriturismo aperto nel raggio di chilometri. C’erano però moltissime case, sparse qua e là, così ci siamo detti: chissà quante cose buone stanno cucinando! Abbiamo immaginato uno strumento che ci permettesse di prenotare un pasto a casa degli abitanti del posto, che spesso hanno pietanze tradizionali deliziose e prodotti genuini. Oltre a risolvere il bisogno del mangiare, avremmo potuto anche vivere una bella esperienza. Ci sono poi venute in mente tutte quelle volte, in località a minore vocazione turistica o comunque in bassa stagione, in cui abbiamo dovuto pranzare con qualcosa di confezionato pur trovandoci in luoghi con tradizioni gastronomiche molto ricche. Un vero peccato. Per circa un anno ho continuato a riflettere su questa idea. Ho ripensato ad alcune mie esperienze, come l’anno di scambio in famiglia in un paese della Catalogna e altre occasioni in cui ero stata ospite di famiglie svedesi, tedesche, taiwanesi, che mi avevano permesso di comprendere quanti dettagli, sfumature e abitudini si possono scoprire mangiando a casa di una persona del posto, rispetto a quello che un viaggio più in “superficie” consente. Alla fine, i momenti più emozionanti dei viaggi sono sempre le interazioni o i gesti di gentilezza da parte dei residenti. Ho studiato alcuni marketplace legati alla sharing economy (Blablacar, Uber, Airbnb) e coinvolto nel progetto Eleonora, con la quale ho lavorato bene durante l’università e condiviso moltissime esperienze di viaggio tra cui l’home stay in Vietnam».