Sarà a Genova a novembre la VI Conferenza nazionale sulle droghe

Droga, serve fare prevenzione e no ridurre il danno “Nuove Reti di Speranza” è l’incontro che si è tenuto in Piazza Lombardia, sotto a Palazzo Regione, in occasione della Giornata Mondiale contro l’uso ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti alla presenza dei rappresentanti di oltre 100 realtà lombarde legate ai Servizi per le Dipendenze, Salute Mentale, Comunità Adolescenti e Cooperative Sociali di lavoro di Milano, Varese, Brescia, Sondrio, Monza, Pavia, Bergamo e Lodi. «Nel Terzo Settore urge lavorare uniti, insieme per “contare”», afferma nel suo intervento don Antonio Mazzi. «È tempo di liberare e sostenere l’azione del Terzo Settore come partner tra il privato e lo statale, perché siamo strutture pubbliche che fanno un servizio pubblico»