Fare Spazio, l’edizione Zero

HIC SUM è il cuore dell’attività di Spazio Spadoni, che si sviluppa mettendo in contatto un’Associazione con una Congregazione Religiosa missionaria femminile.

Così una suora, già missionaria in uno dei Paesi del Sud del Mondo, viene in Italia presso una Confraternita, per svolgere un periodo di formazione e di servizio dai 4 ai 6/8 mesi; una presenza che diviene un segno tangibile di missionarietà tra i volontari e nella comunità che la ospita. Per la suora che svolge questo servizio è previsto un piano di tutoraggio e di affiancamento da parte dello staff di Spazio Spadoni che prepara, in tutto e per tutto, l’inserimento della missionaria nella Misericordia che ne ha fatto richiesta. Terminata l’esperienza in Italia, la suora torna in terra di missione e fonda una Misericordia mantenendo vivo il legame con quella di origine. Fin da subito viene promosso un continuo scambio di volontari tra l’Italia e il luogo di missione e viceversa generando un vero e proprio gemellaggio tra Misericordia italiana e quella missionaria.

In terra di missione verrà strutturato anche un piccolo panificio artigianale, nella forma di Impresa Sociale locale, denominato “Il Pane di Misericordia” che produrrà pane (o altro alimento base equivalente) da distribuire a coloro che non hanno possibilità di acquistarlo. Un segno concreto dell’opera di misericordia “Dar da mangiare agli affamati”. Il progetto, per i primi cinque anni, è sostenuto in tutto e per tutto da Spazio Spadoni che seguirà non solo la promozione e il coordinamento di tutte le fasi operative ma si farà anche carico di ogni spesa da sostenere; trascorso questo tempo, Spazio Spadoni continuerà a seguire ed assistere il progetto ma sarà la Confraternita italiana a svolgere il ruolo di protagonista nel supporto e sviluppo della Misericordia gemellata in terra di missione.

L’obiettivo è quello di creare 72 progetti.