Tiggiano, la Biblioteca di comunità per frenare lo spopolamento

La biblioteca comunale esisteva da tempo ma ora appare del tutto rinnovata negli spazi, negli arredi, nell'illuminazione. Nel frattempo è stata arricchita con libri di elevato spessore in ambito economico, storico, artistico e scientifico. Al bando hanno partecipato altri Comuni pugliesi, ma quello di Tiggiano è stato premiato per l'offerta innovativa della proposta.

«Ci ​​troviamo in una zona di frontiera, ai confini dell'estremo oriente d'Italia, che in un lontano passato era parte integrante dell'impero bizantino e della sua millenaria cultura», ricorda Carlo Vito Morciano , bibliotecario di start-up Biblioteca di comunità. «Questo è un piccolo paese che fa i conti con lo spopolamento. L'idea di coniugare la cultura con altri aspetti sociali, per esempio favorendo l'incontro intergenerazionale o la conoscenza della nostra lingua da parte degli studenti Erasmus e degli immigrati dei Centri di accoglienza, permette di creare nuove relazioni socioculturali e aprire nuovi orizzonti a quei giovani che hanno deciso di rimanere nel proprio territorio . Oggi il patrimonio librario che vantiamo attira numerosi studenti ma anche tante famiglie che si trovano la biblioteca come luogo di investimento del proprio tempo libero. Non solo: qui, all'offerta culturale che mette in campo beni materiali e immateriali, abbiamo unito una serie di servizi che stanno incontrando il favore dei residenti e dei turisti, uno spazio aperto per la consultazione e lo studio, il co-working, lo svolgimento di piccole conferenze, eventi e riunioni, e persino un centro di raccolta per il bookcrossing . Ci proponiamo come trait d'union tra le generazioni, per esempio con laboratori di lettura che si vedono nonni, figli e nipoti gli uni a fianco agli altri. Soprattutto di questi tempi, è un valore aggiunto. Abbiamo anche dei giochi con una grande rilevanza ludica e formativa. Ogni martedì ospitiamo il Centro antiviolenza per le donne, mentre il lunedì proponiamo i corsi di italiano per stranieri».