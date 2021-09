«Per divertirti devi sudare». Nel Veneto un luna park senza elettricità

Test su 110mila studenti al mese: ecco il piano di screening per le scuole Pubblicate le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" per il nuovo anno. L'anno scorso i focolai a scuola sono stati il 2,9% del totale. I positivi sono stati 53mila tra i docenti, 16mila tra gli ATA e 216mila tra gli alunni. 1,8 milioni di studenti sono stati messi in quarantena. «Le attuali evidenze sembrano suggerire, con un grado moderato di evidenza, che la trasmissione in ambiente scolastico è limitata se vengono adottate appropriate misure di mitigazione e se il caso indice non è un insegnante»