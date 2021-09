18 i candidati sostenuti da “Ti Candido” e Forum Disuguaglianze e Diversità

Sono 18 candidate e candidati che Ti Candido e il Forum Disuguaglianze e Diversità hanno deciso di sostenere alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. «I nomi scelti, le battaglie che hanno condotto nelle loro città, le esperienze e le storie di cui sono portatori sono coerenti con il lavoro di sostegno ai candidati e alle candidate fatto negli anni passati», spiega Angelica Villa, presidente di Ti Candido «con loro, e con gli altri che si sono proposti per ricevere il nostro sostegno, vogliamo lavorare a costruire una rete di amministratori locali impegnati per il cambiamento, a partire dalle città piccole e grandi». Tra loro ci sono giovani, donne e uomini, italiani di seconda generazione e non solo. Tutti vengono da esperienze di partecipazione politica o di attivismo nel sociale, vivono nelle grandi città e in piccoli centri che vogliono contribuire a rendere più giusti, aperti e sostenibili. Molti di loro sono alla prima esperienza, altri fanno un salto di qualità, passando dal Municipio di città metropolitana al Comune.

L’obiettivo di #FacciamoEleggere è portare nei Consigli comunali energie nuove e una spinta per la giustizia sociale, la sostenibilità ambientale e pari diritti per tutti, creando una rete di elette ed eletti locali che, sebbene in liste e schieramenti non identici, si scambino esperienze, si sostengano a vicenda nel difficile lavoro dell’amministrazione e magari promuovano battaglie comuni nei loro territori. L’organizzazione darà loro supporto sia in termini economici, sia in termini di competenze sul fronte della comunicazione, formazione ed elaborazione di proposte programmatiche.