Boom del lending crowdfunding in Italia: +399%

Uildm rilancia il crowdfunding per i parchi inclusivi Già raccolti 40mila euro per riqualificare in chiave inclusiva i primi tre parchi, ora Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere direttamente il progetto con l’obiettivo finale di raccolta di 150mila euro. Con i fondi raccolti UILDM potrà intervenire in ben 28 parchi e aree verdi di 24 Comuni