“Custodi”: al via il percorso formativo per affiancare i Correttori

Le Misericordie fiorentine al fianco dei lavoratori Gkn I volontari venerdì mattina incontreranno Rsu e operai. A disposizione 25mila euro per borse di studio e sostegni all’acquisto di libri e corredo scolastico per i figli dei 422 licenziati dal fondo americano. «Abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa e la preoccupazione espressa da tante famiglie per l’imminente inizio della scuola non poteva lasciarci indifferenti», spiega Andrea Ceccherini, presidente del coordinamento della Misericordie Area fiorentina