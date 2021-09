Il Terzo settore alla prova della pandemia

ll Terzo settore in Italia è stato colpito duramente dalla pandemia, ma la pandemia stessa l'ha messo alla prova e gli ha richiesto uno sforzo inedito per sostenere le comunità locali. Uno sforzo che ha avuto ed ha tutt'ora un costo enorme da sostenere e per questo il Terzo settore ha bisogno di essere riconosciuto e ascoltato. Un contributo importante alla comprensione delle dinamiche sociali in atto, che assume il punto di vista delle tante realtà da un anno e mezzo in prima fila per comprendere e rispondere ai bisogni delle fasce sociali più esposte alle situazioni di fragilità, arriva dal Centro di Ricerca Maria Eletta Martini.

Il Centro, nato alla fine del 2019 dalla sinergia fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Fondazione per la Coesione Sociale, ha voluto indagare da subito l'impatto del Covid-19 sul Terzo settore con un'indagine qualitativa -avviata in collaborazione con l'Università di Pisa - i cui risultati approfonditi sono contenuti nel volume "La sfida pandemica per il terzo settore. L'impatto del Covid-19 in un'analisi quantitativa" curato dalla sociologa Irene Psaroudakis.