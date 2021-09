«Questa particolarità è stata apprezzata anche dalla Commissione europea che, con il progetto Give, ha deciso di sostenere Cometa e di sceglierla come uno dei sette centri europei di eccellenza professionale, unico per il tema dell’eccellenza inclusiva» spiega Alessandro Mele, il direttore generale. «Il nostro metodo educativo verrà quindi elaborato dai partner europei del progetto e messo a fattor comune su una piattaforma, per essere a disposizione di tutti coloro che desiderano offrire l’eccellenza inclusiva nella formazione».

«La nostra storia nasce da un sì paradossale», continua Erasmo Figini, fondatore di Cometa. «Era il 1987, un sacerdote chiese a me e a mia moglie Serena di accogliere un bambino sieropositivo. Di sì in sì, insieme ad un gruppo di famiglie, abbiamo accolto altri bambini, che per noi sono diventati figli. I figli li accogli per amarli, educarli, aiutarli ad esprimere i loro talenti… Ad un certo punto, nel 2009, abbiamo sentito l’esigenza di fondare una scuola, per aiutare i ragazzi, anche quelli con una storia difficile, a fiorire e a trovare il loro posto nel mondo».