Leonardo Durante, il prof italiano tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2021

Durante è un Docente Imprenditivo Junior Achievement. «Per la terza volta in sette anni uno dei nostri teacher è nella lista dei Top 50 e questo, oltre a renderci orgogliosi, ci spinge a continuare nel nostro lavoro per offrire spunti, direzioni e contenuti che siano utili a tutta la comunità scolastica», dice Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia. «È compito del docente suggerire comportamenti e dare strumenti culturali alle nuove generazioni affinché ragazze e ragazzi siano sollecitati a creare, sviluppare e accettare tecnologie che diano priorità alla protezione e al benessere dell’umanità in sintonia con la natura. Siamo convinti che i nostri insegnati abbiamo sposato questo obiettivo e si impegnino a lavorare in questa direzione».

L’innovazione è la chiave alla base della metodologia del prof. Durante che, partendo da un problema reale, lavora per sviluppare una soluzione pratica. Fra i progetti che ha sviluppato insieme ai ragazzi ci sono un casco motociclistico con integrate le frecce indicatori di direzione (in foto), il carrello per la spesa che aiuta le persone anziane e con disabilità, la serratura domotica con un alto grado di sicurezza informatica e il Trashbot, il robot che riconosce la spazzatura e la ricicla correttamente. Grazie a questi progetti, molti studenti e studentesse si appassionano alla matematica, all’elettronica, all’automazione e all’informatica, acquisendo competenze che permettono loro di proseguire gli studi in ambito universitario o di trovare lavoro come tecnici specializzati nell’ambito informatico, nell’automazione, nell’elettronica o nelle telecomunicazioni.

Il vincitore verrà reso noto a novembre 2021. L'anno scorso il prof Carlo Mazzone, anche lui docente legato a JA, era arrivato fra i 10 finalisti. Nel 2019 fra i 50 finalisti c'era Giuseppe Paschetto, nel 2017 Armando Persico, nel 2016 Barbara Riccardi e nel 2015 ce ne furono ben due, Daniela Boscolo e Daniele Manni.