Settembre, mese di sensibilizzazione sui tumori ematologici

Nell’ambiente multimediale creato ad hoc e disponibile su ail.it e su pazienti.ail.it è possibile, per ogni patologia, fruire di molti contenuti interessanti e utili per i pazienti e i loro caregiver, e importanti per l’opinione pubblica per capire cosa significa convivere con un tumore cronico del sangue, in particolare:

Materiali informativi, quali:

approfondimenti con i principali esperti ematologici di ogni patologia

schede informative e infografiche sulle singole neoplasie

opuscoli sulle malattie da poter scaricare e consultare

informazioni su diritti e agevolazioni per i pazienti cronici

Servizi per i pazienti, in particolare:

seminario pazienti-medici sulla LMC

archivio dei seminari su ogni patologia

numero verde Ail dedicato alla cronicità ogni venerdì del mese di settembre (800 22 65 24)

Approccio alla psicologia del paziente cronico e del suo caregiver

Storie dei pazienti raccontate attraverso: podcast, video pillole,interviste e articoli