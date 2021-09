Oltre la Dad: il digitale a scuola come scelta

Partire dal perché: digitale per elevare il ruolo dell’educazione in società

Troppo spesso, quando si parla di digitale a scuola, il dibattito è atrofizzato da argomenti relativi ai problemi che la tecnologia stessa crea (come privacy, distrazione da telefonini, cyberbullismo). Serve invece promuovere un dibattito incentrato sui processi di apprendimento, e su come il digitale si inserisca, eventualmente, a supporto degli stessi. L'educazione digitale non deve essere considerata un processo inevitabile, ma essere vista come una delle leve per il raggiungimento di obiettivi sociali - inclusione, opportunità, benessere - sostenuti dall’obiettivo ultimo dell'educazione: l’apprendimento efficace, significativo e duraturo.

Per l’educazione, il digitale diventa quindi ambiente, strumento e obiettivo di competenza. In tutto il mondo, è diventato centrale nei processi di apprendimento, e il suo uso positivo, ricco e intenzionale aumenta il potenziale dell’educazione, elevandone il posizionamento in società come fonte di benessere, partecipazione, coesione sociale, creazione di opportunità. L’educazione non è solamente funzione strumentale alla crescita di competenze (funzione cognitiva), ma è strumentale alla crescita della persona e della società tutta. Una persona che, con il digitale, può e deve espandere il proprio ruolo nel mondo, invece che limitarsi a subirlo.

