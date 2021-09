Professione insegnante: le nuove competenze richieste dopo la pandemia

Dall’infanzia all’università, la scuola è un arcipelago complesso. Eppure, chissà perché, quando si parla di insegnanti, spesso sembra che ne esista un’unica categoria. In realtà, per insegnare in ogni ordine di scuola sono necessarie competenze specifiche. Alcune sono comuni, ma molte sono ben diverse. Perciò è un errore non distinguere fra quelle necessarie per lavorare in una scuola primaria e quelle che servono per stare in una superiore. È questa la premessa fondamentale per parlare delle competenze digitali che i docenti hanno acquisito e utilizzato durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

La scuola onlife

I docenti della scuola primaria, ad esempio, sono formati in modo da saper gestire il gruppo classe, favorire lo scambio e la relazione tra pari, stimolare l’apprendimento attraverso la proposta di attività didattiche che coinvolgano gli alunni in modo da costruire insieme a loro il percorso di conoscenza. In genere, quanto più i bambini sono coinvolti, tanto più imparano, sperimentano e approfondiscono. In sostanza, molto di ciò che gli alunni acquisiscono dipende dalla relazione con i docenti e i compagni.

È qui, come sappiamo, che il Covid ha sconvolto tutto. È evidente che la didattica a distanza non può sostituire tutto questo e ha quindi messo in crisi un modello educativo fondato sulla relazione e l’empatia.

Durante l’emergenza, gli insegnanti hanno cercato di acquisire competenze utili a gestire le lezioni a distanza. Considerando che i livelli di partenza per quanto concerne l’utilizzo del pc e delle piattaforme erano estremamente differenti, i docenti hanno compiuto uno sforzo notevole, essendo scarsamente supportati da corsi di formazione. Ma le competenze informatiche costituiscono un bagaglio importante per un docente, un valore aggiunto che oggi può e deve completare la didattica in presenza, integrandola (non sostituendola).

Anzitutto perché i bambini, e ancora di più i ragazzi, sono immersi nel digitale, e spesso hanno loro stessi competenze o “intuizioni” informatiche migliori dei docenti. Perciò ignorare questo aspetto nel processo di apprendimento sarebbe un errore. Inoltre, nonostante spesso gli alunni abbiano buone capacità nell’utilizzo del pc, non sanno usarlo come fonte di apprendimento e conoscenza. Non sanno muoversi nella miriade di informazioni disponibili su internet, e si perdono nella “navigazione”, potenzialmente con derive anche pericolose. Non hanno le coordinate per scoprire che, utilizzando bene le loro conoscenze tecniche e informatiche, possono scoprire nuovi modi di apprendere e di creare.

È qui che entra in gioco il docente con il suo compito educativo. La didattica a distanza ha obbligato gli insegnanti a formarsi sull’utilizzo delle tecniche dell’informazione e della comunicazione e ha fatto scoprire agli alunni che il pc può essere usato anche per studiare. Pur con tutti i limiti che questa esperienza emergenziale ha avuto, essa ha comunque provocato un’accelerazione positiva di un processo di cambiamento nella scuola.