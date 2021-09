Sbrissa: «La formazione professionale, chiave per ridurre il mismatch tra scuola e lavoro»

«La tecnica è bellezza e il lavoro professionale è il mix vincente di tecnica, bellezza e competenza». Giorgio Sbrissa è Amministratore delegato di Enaip Veneto e dal marzo, scorso, presidente di Forma Veneto, l’associazione regionale degli enti di formazione professionale di ispirazione cristiana, di cui fanno oggi parte Cnos-Fap Veneto (Salesiani), Ficiap Veneto, Enaip Veneto, Fondazione San Nicolò, Fedform Veneto, Ciofs-FP, Irigem e Centro Produttività Veneto. Sbrissa parla con grande passione di «quell’enorme bacino di capacità di generare futuro che è la formazione professionale». Un tema, questo, che accanto al rapporto tra scuola e società, tra scuola e formazione e tra formazione e lavoro è al centro del numero di settembre di Vita.

Oggi si parla molti di mismatch tra formazione e lavoro. È una narrazione sbagliata?

Come in tutte le narrazioni c’è del vero e c’è del falso. Io ritengo, però, che spesso si parli senza conoscere bene la realtà. La realtà ci dice, ad esempio, che la maggior parte delle volte non è la formazione ad essere carente, ma sono le imprese a non essere ancora pronte a cogliere l’enorme competenza che si sta formando. Detto questo, il problema di rappresentazione permane.

In che modo permane?

Parliamo del lavoro del futuro, ma ci rapportiamo al lavoro del presente come se il lavoro del presente fosse… quello di trent’anni fa! Facciamo un piccolo esperimento mentale: chiudiamo gli occhi. Ora riapriamoli. Che cosa vediamo? Vediamo un cellulare, un computer, una stampante, una scrivania. Chi ha realizzato i progetti, chi elaborato i dettagli, chi ha realizzato tutto questo? Quasi sempre ragazzi e ragazze usciti dalla formazione professionale. Una formazione professionale altamente specializzante. Oggi, se vai su un tornio, non fai più il lavoro di trent’anni fa… Sei quasi un ingegnere… Per questo dico che la formazione professionale è davvero la forza propulsiva del domani. Ma è una forza che si radica nell’oggi e in tutti quei percorsi che dobbiamo contribuire a rendere più inclusivi….