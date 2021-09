Ultimi giorni per sostenere i progetti di “Distruzione 2021”

Il Bando 2021 mette a disposizione 500mila euro per ripristinare la bellezza di alcuni angoli della nostra provincia, che versano in stato di abbandono o degrado, attraverso interventi di distruzione o mitigazione. La delibera finale dei progetti è prevista per il mese di ottobre.

Nelle 3 passate edizioni il Bando Distruzione ha sostenuto 29 progetti (4 demolizioni, 7 interventi di arte pubblica, 8 riqualificazioni) con oltre 1 milione di euro di contributi: tutti gli interventi sono visibili sul sito www.bandodistruzione.it

«Il coinvolgimento delle comunità è uno dei principali obiettivi del Bando Distruzione e rappresenta una leva strategica particolarmente importante in questa fase storica», commenta il vice presidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola. «Confidiamo che in questi ultimi giorni tanti cittadini da tutta la provincia possano scoprire i progetti candidati al bando e sostenerli con il loro voto, anche se non insistono sulle loro comunità più prossime: l’ambiente e il territorio rappresentano beni comuni che richiedono un contributo di tutti».