Il turismo conviviale per riscoprire l’Uomo e la Bellezza universale

Intanto, a Lecce, l’Istituto tecnico superiore regionale per il Turismo – Puglia, ha istituito un percorso di Alta specializzazione che si terrà ad Alessano e nasce dalla collaborazione tra la Fondazione ITS IOTA, la Fondazione De Finibus Terrae e l’Ufficio nazionale per la Pastorale del turismo della CEI. Partendo dall’esigenza di formare persone in grado di organizzare, animare e promuovere reti territoriali capaci di far nascere sul territorio nazionale e mediterraneo i Parchi culturali ecclesiali, formerà professionisti capaci di declinare il turismo conviviale nei territori.

«Un Parco culturale ecclesiale – precisa don Gionatan – si propone di essere un’esperienza di turismo di comunità. Vuole essere un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo e ludico di una o più chiese particolari. Vuole essere un sistema che, seppur profondamente radicato in un territorio, diventa capace di mettere in relazione comunità parrocchiali, monasteri, santuari, aggregazioni laicali. Vuole essere un tessuto connettivo in grado di valorizzare spazi aggregativi e ricettivi, antiche vie di pellegrinaggio, iniziative culturali tra le più disparate, tradizioni radicate nella cultura e nella religiosità popolare. Inoltre, vuole accompagnare la rete ecclesiale territoriale ad entrare in contatto con altre reti (ecologico-ambientali, sistemi turistici locali, istituzioni, GAL), rispondendo così anche ad esigenze complementari della fruizione culturale, turistica e del tempo libero, salvaguardandone la primaria funzione ed identità religiosa. Il Parco culturale ecclesiale, infatti, sin dalla sua prima ideazione è pensato come occasione offerta alle Comunità cristiane di crescita in chiave comunionale e missionaria attorno ad un progetto comune, sollecitandole ad attivare percorsi virtuosi di accoglienza al proprio interno di ospiti con storia, sensibilità, cultura ed esperienze diverse».