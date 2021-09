Da 14 anni anni accendiamo i riflettori sulla Sla

Nel lanciare l’iniziativa Fulvia Massimelli, presidente dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha voluto ricordare le oltre 6mila persone che in Italia convivono con la Sla, una malattia neurodegenerativa grave che modifica profondamente l’esistenza: la persona vede il mutare delle proprie abilità nel proprio corpo che, nel tempo, non può più muoversi, non può più nutrirsi, non può più parlare, fino a sperimentare la drammatica sensazione di esservi imprigionato. «Sono persone fragili. Vivere con la Sla è difficile. Richiede una grande capacità di accettare il cambiamento, di guardare con coraggio e fiducia alla possibilità di mantenere uno spazio di autonomia personale anche quando aumentano la dipendenza e il bisogno degli altri. Accanto al malato, infatti, il ruolo “vicario” della famiglia è fondamentale. Migliaia di persone caricate di una responsabilità spossante fatta di notti senza sonno, perdita di professionalità, isolamento sociale. È in questo quadro, che l’ascolto del bisogno è parte attiva di Aisla e punto di partenza dell’impegno che da sempre ci guida con consapevolezza e responsabilità, consentendoci di creare relazioni aperte al dialogo corresponsabile con le istituzioni e gli enti deputati» continua Massimelli. «Aisla che è nata 38 anni fa è al fianco di questa fragilità partendo proprio dal Centro di Ascolto che anno dopo anno ha avuto un’importanza sempre più rilevante. Basti pensare che durante la pandemia ha ricevuto oltre 10mila chiamate».

È dal Centro di Ascolto che sono partiti tanti progetti. L’ascolto del bisogno, infatti, ha sottolineato la presidente si è trasformata in risposte adeguate e concrete. Dall’impegno nella ricerca scientifica con Fondazione AriSla; alla Biobanca e il Registro Nazionale Sla; alla clinica con i Centri Clinici NeMO. Una storia che ha segnato tracce che continueranno ad essere seguite dagli oltre 300 volontari di Aisla. Sono loro il vero ingrediente segreto ha aggiunto Massimelli, «perché capaci di offrire quotidianamente quel gesto d’amore che ha la forza di cambiare le cose». La presidente ha poi concluso ricordando che «tutto quello che facciamo è possibile solo grazie ai volontari ed è anche per quello che abbiamo aderito all’appello all’Unesco per rendere il volontariato patrimonio immateriale dell’Unesco. Il volontariato aiuta ad accettare la sfida e non essere soli».

Nell'intervento della presidente non sono mancati i punti critici e alcune richieste come la necessità di togliere i termini di scadenza per il fondo non autosufficienza «la malattia è veloce, non aspetta» o come la necessità che l'Inps riveda le linee guida per velocizzare la concessione dell'invalidità ai malati di Sla «lo chiediamo da 5 anni», ma anche l'urgenza che gli assistenti familiari siano adeguatamente formati «speriamo che le regioni possano attivare corsi formativi specifici».