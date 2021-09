Lombardia, torna “Parità Virtuosa”

Aperte fino a venerdì 8 ottobre le iscrizioni alla terza edizione del bando “Parità virtuosa. Iniziative creative e sostenibili di conciliazione Vita-Lavoro in Lombardia ai tempi del Covid-19”. Un’iniziativa del Consiglio per le Pari Opportunità (Cpo) del Consiglio regionale lombardo che conferisce un riconoscimento alle realtà più virtuose del territorio in tema di welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro.

«La perdita del lavoro, aggravata dalla pandemia, colpisce soprattutto le donne, la maggior parte neomamme, per l’impossibilità di conciliare la gestione familiare con la vita professionale», ha dichiarato Letizia Caccavale, presidente Cpo, in occasione della pubblicazione del bando. «Serve un cambio di passo per favorire una cultura diversa a favore delle famiglie che possa testimoniare la maternità come vero valore sociale. Grazie al premio Parità Virtuosa, istituito tre anni fa dal Consiglio Pari Opportunità, ogni anno scopriamo molte realtà lombarde che, nell’attivare misure concrete di welfare aziendale, creano le condizioni per un ambiente lavorativo sereno a beneficio dell’aumento della produttività e del contrasto al tasso di abbandono.”

L’iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni imprenditoriali, cooperative e sindacati che abbiano implementato esperienze innovative in tema di welfare. Per poter partecipare occorre avere una sede aziendale nel territorio lombardo con un numero minimo di dieci dipendenti e compilare la scheda di adesione sul sito del Consiglio regionale al link http://bit.ly/CONCILIAZIONE-VITA-LAVORO entro venerdì 8 ottobre. Le buone pratiche sono selezionate in base ai criteri di welfare aziendale e organizzativo, tempi inclusivi, autonomia nell’organizzazione dei tempi di lavoro, parità retributiva e misure eccezionali durante l’emergenza Covid-19.

La premiazione delle realtà vincitrici si svolgerà nel mese di novembre 2021.

Per informazioni scrivere a: paritavirtuosa2021@consiglio.regione.lombardia.it