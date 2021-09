Roma, torna la Grande festa della solidarietà

«Mai come quest’anno era importante tener fede a questo appuntamento nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e le incertezze che ne conseguono», dice la presidente del Csv Lazio Paola Capoleva. «Questo evento lo consideriamo non solo come un invito rivolto a tutti a”‘Fare del bene”, ma anche come un momento di celebrazione del volontariato e dei volontari che, ancora una volta in questi 18 mesi, ci hanno dimostrato di mettersi a servizio delle situazioni più difficili, con generosità e coraggio».

Come negli anni passati, in questi giorni chi vuole correre può iscriversi alla Stracittadina anche attraverso le associazioni di volontariato che aderiscono al Good Deeds Day, fornendo così un piccolo contributo alle loro attività. Grazie al Charity Program della Fun Race, infatti, le associazioni possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.

Il Good Deeds Day, Insieme per il Bene Comune è una manifestazione di “attivazione sociale” nata in ambito internazionale, grazie alla Arison Fundation e si svolge in 80 Paesi del mondo.

Nelle immagini le edizioni precedenti - foto da Ufficio stampa