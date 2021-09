Seggi elettorali: 117 Comuni li spostano dalle scuole

Sono 117 i Comuni che fra due settimane, alle elezioni ammnistrative del 3 e 4 ottobre, hanno comunicato alla Prefettura l’interesse a spostare i seggi elettorali dagli edifici scolastici al fine di evitare la sospensione delle attività didattiche, chiedendo il contributo previsto per sistemare altri spazi e destinarli a seggi elettorali. I contributi sono previsti dall’art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, poi convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 e ammontano a 2 milioni di euro. Nella maggior parte dei casi come sedi alternative sono state individuate palestre comunali, strutture polivalenti e uffici municipali dismessi.

Il Ministero dell’Interno fa sapere che in totale sono 510 i seggi elettorali che verranno spostati dalle scuole, con il coinvolgimento di circa 300.000 elettori sui 12 milioni chiamati alle urne, mentre sono più di 30.000 gli studenti “graziati” dal dover lasciar libere le aule per far posto ai seggi, a una manciata di giorni dall’inizio della scuola.

Nelle elezioni del 3-4 aprile sono coinvolti oltre 1.300 Comuni per le amministrative, tutti i Comuni della Calabria per le regionali e alcuni Comuni in provincia di Siena e Arezzo per le suppletive. A livello nazionale, secondo il Ministero dell’Interno, l’88% dei seggi elettorali d’Italia si trova nelle scuole: anche in questi 1.300 e più Comuni chiamati fra poco al voto, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi gli studenti dovranno lasciar libere le aule per far posto ai seggi, a una manciata di giorni dall’inizio della scuola. 117 Comuni sono quindi pochini, tenuto pure conto che c’era un contributo, un Tavolo ad hoc istituito l’autunno scorso e che già da febbraio il Viminale sensibilizzava i Comuni in questa direzione tramite i Prefetti.

In Calabria, dove tutti i Comuni sono chiamati al voto per le regionali, quelli che hanno chiesto al Viminale il contributo per spostare i seggi dalle scuole sono stati appena 25. Vero è che ci sono alcune grandi città e questo è un buon segno: Roma, Torino, Bologna, Pordenone. Non c’è Milano invece, come non ci sono Napoli o Benevento. Vero è pure che l’elenco pubblicato dal Viminale indica i Comuni che hanno chiesto un contributo: altri potrebbero aver spostato i seggi dalle scuole senza chiedere fondi e sarebbe interessante dare evidenza anche a loro. L’anno scorso per esempio nelle consultazioni referendarie e elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 furono 471 i Comuni che trovarono sedi diverse per i seggi, spostando 1.464 sezioni elettorali dalle scuole: lo fecero senza contributo alcuno, visto che il fondo ad hoc è arrivato dopo. Vero, però.

«Il numero di Comuni riferito dal Ministero certo non è elevato. Si può tuttavia dire che è un segnale, che si vede che comincia a crescere la sensibilità su questo tema, sia da parte degli amministratori sia dei cittadini. Se ne parla. È l’inizio di un percorso», commenta Adriana Bizzarri Coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva. «Visto che la sensibilità adesso c’è, però, serve uno scatto. Dobbiamo assolutamente prepararci in vista delle elezioni politiche, prevedendo anche un investimento maggiore a sostegno delle amministrazioni».