Uildm per il diritto al gioco: nuove inaugurazioni ed eventi in Abruzzo e Puglia

Nuovi tasselli si aggiungono al progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, promosso da UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per promuovere il diritto al gioco dei bambini con disabilità. Venerdì 17 è in programma l’inaugurazione delle giostre inclusive nel parco della Pineta Dannunziana di Pescara e il concerto della band Ladri di carrozzelle.

Lunedì 20 settembre inoltre si esibiranno a Martina Franca (TA).

Pescara: si terrà venerdì 17 settembre alle 10 l’inaugurazione delle giostre inclusive, una “Carosello”, un’altalena “a nido” e un pannello ludico – sensoriale, installate all’interno del Parco riserva Naturale Pineta Dannunziana Comparto 2 (ingresso in Via Fernando Francesco D’Avalos). L’inaugurazione sarà un momento di festa e di rinascita dopo la pandemia da Covid19 e gli incendi che hanno coinvolto in agosto la Pineta Dannunziana. Parteciperanno gli studenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo Pescara 2 e dell’Istituto Comprensivo Pescara 6. Gli studenti, che hanno preso parte al percorso di sensibilizzazione proposto da UILDM, presenteranno gli elaborati preparati durante le attività. Insieme a loro ci saranno le autorità locali e i volontari di UILDM Pescara. A seguire per tutti i presenti è prevista l’esibizione della rock band i Ladri di Carrozzelle e dell’artista ‘Nduccio.

Martina Franca: lunedì 20 settembre alle 11 i Ladri di Carrozzelle si esibiranno in concerto a Villa Carmine (via Giovanni Battista Pergolesi), alla presenza delle scuole coinvolte nel progetto e delle autorità locali.

I LADRI DI CARROZZELLE

I Ladri di Carrozzelle nascono nell’estate del 1989 e sono un’attività laboratoriale della Cooperativa Arcobaleno di Frascati, che coinvolge una ventina di persone con diversi tipi disabilità.

I Ladri, nei loro concerti, diffondono un genere musicale originale, la musica SBROCK, dove l’allegria e l’impegno per l’inclusione della band si esprimono pienamente.

I concerti della rock band sono la quarta fase di sviluppo del progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara” promosso da UILDM e hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti coinvolti nel progetto e tutta la comunità sui temi della disabilità e dell’inclusione, attraverso la musica e il divertimento.

Continua la raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per promuovere il diritto al gioco dei bambini con disabilità e rendere accessibili i parchi coinvolti nel progetto. Questo è il link per dare il proprio contributo fino al 30 novembre.