Dopo l'edizione 0 di "Fare Spazio alla Reciprocità" si guarda alla prossima

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, il grande lavoro di preparazione è stato ampiamente premiato dalla presenza e dalla disponibilità dei relatori presenti, tutti di alto spessore che ci hanno aiutato a approfondire il tema della Reciprocità sotto molti punti di vista interessanti e in qualche modo riconducibili alle attività che svolgiamo quotidianamente» ha commentato il presidente Luigi Spadoni (nella foto) «Ci sentiamo molto fortunati ad aver avuto il privilegio di ospitare all’edizione 0 della Convention, nomi di rilievo non solo nazionale ma internazionale. La Convention è stata un’opportunità anche per tutte le suore e Misericordie che stanno svolgendo il progetto HIC SUM al fine di approfondire temi essenziali come quelli di vocazione, Impresa Sociale, carismi anche attraverso il confronto con cinque Vescovi di diversi Paesi, tra cui Sud Sudan, Perù, Albania e Turchia, coordinati dall’Arcivescovo di Lucca Mons. Giulietti».

Luigi Spadoni ha poi concluso la sua riflessione: «Se dovessi spiegare l’essenza della Convention “Fare Spazio” che vorremo replicare ogni anno, utilizzerei una frase di San Bernardo di Chiaravalle “Ci sono di quelli che vogliono sapere solo per sapere ed è spregevole curiosità, ci sono di quelli che vogliono sapere solo per mettersi in mostra, ed è spregevole vanità, ci sono quelli che vogliono sapere per vendere la propria scienza, per esempio per il danaro o per gli onori ed è turpe commercio, ma ci sono pure alcuni che vogliono sapere per educare ed è carità. Parimenti alcuni vogliono sapere per educarsi, ed è prudenza. Di tutti questi solo gli ultimi due non cadono nell’abuso della scienza proprio perché essi vogliono sapere per fare del bene”».

Foto fornite da Ufficio stampa