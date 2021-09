Welfare comunitario ed economie condivise: la quarta tappa di “Road to Social Change”

A chiudere i lavori l’approfondimento di Fabio Fraticelli, TechSoup Italia, sulle piattaforme di Welfare. «Stiamo vedendo un proliferare di realtà che si candidano a facilitare al matching tra domanda e offerta. Tutte hanno in comune il fatto di essere ecosistemi digitali in cui non vengono prodotti beni e servizi ma dove si creano le condizioni per cui possano incontrare domando e offerta. Oggi parleremo di queste realtà che però valorizzano un alto contenuto relazionale e a dimensione locale. Ci sono esempi in cui l'intera filiera economica è gestita da attori del terzo settore è la piattaforma di welfare del Gruppo Cooperativo CGM che per altro valorizza esperienza locali dando loro visibilità nazionale».

Dopo la tappa virtuale del Centro Nord, Road to Social Change prosegue il suo percorso in Italia: il 19 ottobre, dal Nord Est si punterà l'attenzione su come "Promuovere l'economia circolare attraverso le comunità intraprendenti"; il 16 novembre, dal Nord Ovest, ci si focalizzerà sul come "Promuovere città e nuovi ecosistemi inclusivi"; il 3 dicembre si chiuderà il viaggio in Lombardia parlando di come "Valorizzare le infrastrutture digitali per generare impatto sociale".

Ogni tappa è seguita da due seminari locali, che permetteranno ai partecipanti di acquisire un kit di nuove competenze, rinforzate da approfondimenti on demand fruibili su ideatre60, la piattaforma digitale di Fondazione Italiana Accenture. Al termine del percorso si otterrà l'Open Badge di Social Change Manager (una certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite) rilasciato dal MIP - Politecnico di Milano Graduate School of Business.

Road to Social Change nasce nell’ambito della Banking Academy di UniCredit, un programma con cui da anni la Banca offre formazione ed educazione finanziaria gratuita per privati, aziende e organizzazioni del terzo settore, ed è anche un percorso di sviluppo integrale che pone al centro la crescita delle competenze per formare il Social Change Manager del Terzo Settore, nuova figura professionale con competenze e abilità necessarie per progettare e guidare i processi trasformativi delle realtà non profit italiane.