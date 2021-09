Accoglienza delle famiglie e ospedali pediatrici, la prima tavola rotonda

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald opera a favore dell’infanzia e dell’adolescenza malata e in condizione di disagio. Da oltre 20 anni in Italia crea, trova e sostiene progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Attraverso i suoi programmi - Casa Ronald e Family Room - non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family Centered Care.