La Sicilia innovativa di domani passa attraverso la rete

Un modo di dialogare che vuole differenziarsi dal passato, dimostrando che essere comunità vuol dire costruire e prendersi cura delle alleanze di fiducia e di lavoro comune.

«Si è lavorato insieme per immaginare e realizzare percorsi che abbiano un impatto concreto nella vita delle persone - sottolinea Giuseppe La Rocca, direttore della Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani - tenendo sempre ben presente coloro che oggi hanno maggiori difficoltà ad andare avanti. Non possiamo, infatti, pensare di mettere in campo progetti e interventi privi di aderenza con la realtà».

Un percorso certamente all’inizio dal punto di vista della messa in rete delle buone prassi, ma senza dubbio avanti per quel che riguarda la consapevolezza dei passi da compiere. Un viaggio partito con tutti i migliori presupposti per dimostrare concretamente che l’innovazione e il lavoro possono andare incontro ai bisogni del territorio.