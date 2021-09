Rajan: «Rianimare le comunità, per riaccendere il senso del bene»

Questo in termini di formazione e di lavoro. In termini finanziari e di finanza etica, invece, Rajan ha ricordato le problematiche legate al sistema degli ESG che, secondo alcuni interpreti, rischiano di diventare una bolla finanziaria. Perché non diventi tale occorre moderazione. Soprattutto nell’uso in chiave di finanza pubblica.

La comunità, però, è il perno del discorso di Rajan. Solo la comunità genera fiducia e solo la fiducia genera senso e cambiamento. La conoscenza reciproca, la vicinanza locale-locale, non solo genera affidamento, ma ci rende più inclini ad assumerci rischi insieme.

Investire significa, prima di tutto, «investire su di te», fare delle proprie relazioni economiche vere relazioni. Mettere le persone al centro, non oltre le imprese. «Questa - ha concluso Rajan, con Deaton e Case che parleranno domani uno degli ospiti più attesi di questa bella edizione del Festival - è la forza del movimento cooperativo». Nel credito, nel lavoro, nell’innovazione. Nella tenuta del legame sociale. Perché «solo se sapremo rianimare le comunità, potremo riaccedere il bene».