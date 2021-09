Pnrr: positivo per economia e lavoro, ma secondo il 40% degli italiani non impatterà sulla vita reale

Nonostante questo, quasi un italiano su due (40%) dichiara che i benefici prodotti dal Piano saranno positivi per l’economia ma non così rilevanti da essere percepiti dal singolo cittadino. Solo il 17% invece non ha alcun dubbio: le riforme del PNRR saranno positive sia per l’economia che per l’occupazione, mentre secondo il 18% il Piano non produrrà alcun effetto positivo. Diversità di vedute anche in merito alle iniziative da mettere in campo per la diminuzione del Gender Gap: secondo il 34% degli italiani sarebbe necessario un maggior bilanciamento tra lavoro e vita privata, mentre il 30% dichiara che la mancanza di diversity and inclusion è causata principalmente da un fattore culturale.

Gli effetti del PNRR sul mercato del lavoro

La seconda parte del White Paper si concentra sull’analisi degli effetti che le riforme incluse nel PNRR potrebbero produrre sul mercato del lavoro e sulla centralità delle azioni di aggiornamento delle competenze. Secondo le rielaborazioni di The Adecco Group sulle stime pubblicate dal Governo, grazie agli investimenti inclusi nel Piano, si prevede che nel triennio 2024/26 l’incremento occupazionale delle donne raggiungerà la soglia di +380.000 unità, mentre saranno +81 mila i giovani che troveranno un impiego. Il documento sottolinea, però, come questi obiettivi potranno essere raggiunti solo avviando fin da subito percorsi di reskilling e upskilling, per accompagnare imprese e lavoratori nelle transizioni digital e green.

Le competenze, infatti, saranno lo strumento grazie a cui giovani e donne potranno essere protagonisti del proprio futuro professionale, ma, per implementarle in modo efficace, è fondamentale mettere a punto percorsi di formazione che rispondano alle esigenze reali del mercato, coinvolgendo tutti gli attori in gioco: cittadini, imprese, istituzioni.