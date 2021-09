Riace, dalla narrazione degli eroi alla responsabilità collettiva

«A questo scopo, servono iniziative di autentica condivisione che aiutino a governare la complessità, a riconoscere le situazioni di fragilità e a prevenire e gestire i conflitti che inevitabilmente abitano i contesti sociali (Sclavi, 2003). A supporto di queste iniziative, c’è bisogno di una nuova narrazione, autentica e costruttiva, che sia innanzi tutto capace di apprendere dagli errori e dai fallimenti affinché le falle del nostro tessuto sociale non permettano più il perpetrarsi di simili tragedie. Quindi, una narrazione che non rifugge il fallimento e non lo percepisce come un pericolo da mascherare a qualsiasi costo, ma come un’opportunità di crescita e di cambiamento. Rispetto a quella che nutre gli eroi, è un tipo di narrazione di senso, incline ad alimentare una responsabilità collettiva e una nuova consapevolezza sociale, che può favorire un ribaltamento valoriale in senso solidale. È però una narrazione molto più faticosa da sviluppare. Presuppone, infatti, un’azione collettiva impegnativa in termini di relazioni, negoziazioni e confronti, che deve giocoforza poggiare sulla creazione di spazi di aggregazione e di collaborazione. Questa nuova narrazione non può che nascere da un rinnovato impegno civico di ciascuno di noi, in quanto cittadini responsabili che, praticando la solidarietà, prefigurano un cambiamento e un futuro possibile dove la cittadinanza attiva non è l’eccezione ma la costante». (cit.).

Ecco la lezione che oggi più che mai mi sembra necessaria. Quando per la prima volta abbiamo cercato Mimmo, con Giulia, che nelle sue ricerche sulle pratiche dell’accoglienza per l’Università di Trento era venuta più volte in Calabria per conoscerlo e intervistarlo, Mimmo si schermiva quasi innervosito. «Sì, lo so – mi diceva nel suo amabile dialetto – tante persone mi cercano, vogliono interviste, mi vengono a trovare… ma io non ho tempo per queste cose, ho tanti problemi e difficoltà da seguire!».

Ecco appunto, la lezione di oggi e di ieri. Quella di cui fare tesoro dinanzi alla reazione mesta e disperata di un uomo che, dinanzi ad una sentenza oggettivamente abnorme, continua a ripetere: «Io mi sono sempre schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati, mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra… Ora è tutto finito…».

Continuerò a credere, oggi ancora di più, alla sincerità di quelle parole, delle sue parole, di cui ho conosciuto e potrei testimoniare la verità. E ci sarò, anche questa volta, il giorno dopo. Con Mimmo, e con tutti coloro che, nella fatica e nelle contraddizioni infinite di un contesto legislativo sempre più complesso, continuano a voler restare, nonostante tutto, dalla parte degli ultimi.

*Massimo Iiritano è docente e Presidente di Amica Sofia