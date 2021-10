Migrare “ad ogni costo”

Migrare salva la vita

Carlos invece ha 13 anni quando inizia ad andare alle manifestazioni contro il regime militare che teneva in pugno El Salvador, il suo paese. «Dopo aver visto i danni che ha fatto la guerra civile ho pensato che fosse sbagliato mettere in galera chi non voleva fare il militare. Secondo me sarebbe dovuto essere proprio il contrario». Per questo inizia a scrivere e diventa giornalista. E come tale si trova a dover descrivere l’orrore delle persecuzioni, anche dopo le libere elezioni: «Ho subito tre attentati per quello che raccontavo. Nell’ultimo mi hanno sparato e sono rimasto gravemente ferito». Così nel 1997 lascia suo Paese, e chiede asilo politico in Italia a Roma, asilo che gli viene concesso.

Nel 2002 un terremoto scuote drammaticamente El Salvador e distrugge l’intero quartiere dove vive sua madre. Carlos torna dopo 5 cinque anni di esilio e capisce che dopo la guerra e dopo il terremoto El Salvador è sempre in mano a gruppi criminali. «Ho iniziato a creare progetti con alcune ong per salvare il futuro dei bambini dalle bande».

Per la seconda volta Carlos diventa una persona scomoda, e come un film già visto, torna a ricevere minacce e intimidazioni. «Per sei mesi non ho lavorato e quasi non potevo uscire di casa. È allora che mia moglie e i miei quattro figli hanno detto “non vogliamo un padre morto”». Carlos guarda fuori dalla finestra della stanza, sembra stia richiamando alla mente quei giorni lontani. Ma non è così: «Ricordo ogni istante di quella notte, parlo con i miei bambini. Un anno e mezzo, sette, dieci, tredici anni. “Papà deve andare”. Era la prima volta che ci separavamo. Lasciare il proprio Paese è una scelta difficile, che spezza il cuore e lasciare la famiglia lo è ancor di più».

Lingue diverse, umanità comune

Per raccontare queste storie è stato indispensabile creare un ambiente intimo, «le persone hanno in sostanza parlato solo alla macchina da presa - spiega Jurij Razza, il direttore del documentario, che aggiunge -. Serviva un contesto in cui le persone si sarebbero sentite a proprio agio, alcuni hanno subito traumi non indifferenti, non è facile raccontarsi, e non tutti sono disposti a farlo, anche per questo abbiamo consentito agli intervistati di raccontarsi con estrema libertà e di parlare nella loro lingua madre». Se la tipologia di montaggio è stata piuttosto semplice, quello che ha richiesto più tempo è stato il lavoro di traduzione una volta terminate le riprese, «era importante avere una traduzione precisa, perché le parole sono importantissime in questo documentario, e oltre alle comuni lingue europee si è dovuto tradurre anche l’arabo, l’albanese e dialetti locali come il tigrino e l’urdu». Alla fine il lavoro si è concluso in piena pandemia, per questo non ci è stato modo di mostrarlo, se non nei festival. L’auspicio di Razza è che con questa vittoria, e per il fatto che dura poco più di 30 minuti, il documentario diventi uno strumento per raccontare ai più giovani nelle scuole le migrazioni.